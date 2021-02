DIRECT - Ligue 2 (J26) : Caen à Guingamp pour confirmer

Suivez en direct et en intégralité le match entre le SM Caen et l'EN Avant Guingamp, comptant pour la 26ème journée de Ligue 2. Les équipes de tête carburent à plein régime, le club normand doit impérativement s'imposer en Bretagne pour continuer à croire aux barrages en fin de saison.

Le Stade Malherbe Caen vient de remporter sa première victoire en championnat en 2021. Il a battu Niort, 1-0, il y a 10 jours au stade d'Ornano. Il lui faut maintenant confirmer pour enchaîner et enfin lancer une série s'il souhaite se mêler à la lutte pour le Top 5 le plus longtemps possible.

Face au SMC, l'En Avant Guingamp, en grande difficulté cette saison. Seulement 17ème, le club breton a changé de président et deux fois d'entraîneur. Il s'est déjà incliné à deux reprises face à Caen cette saison, 1-0 en championnat à d'Ornano, et 3-1 à Roudourou en Coupe de France. Jamais deux sans trois ?

Le Direct

Dès 20h15, retrouvez Olivier Duc et Boris Letondeur pour votre soirée foot sur France Bleu ! L'avant-match, puis le coup d'envoi à 20h45. La rencontre entre Guingamp et Caen est bien évidemment à suivre en direct et en intégralité. Réagissez sur Twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.