Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu le match entre le SM Caen et le SC Bastia, comptant pour la 26ème journée de Ligue 2. Sur courant alternatif, les Caennais doivent rebondir après leur défaite à Pau. Les Corses, eux, sont invaincus depuis quatre matchs avant de se rendre à d'Ornano.

DIRECT - Ligue 2 (J26) : Caen et Bastia s'affrontent pour le maintien

LIVE : SM CAEN 0-0 SC BASTIA (coup d'envoi 19h)

De 18h à 22h, vivez le match de la 26ème journée de Ligue 2 entre le SM Caen et leSC Bastia sur France Bleu, avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur en direct du stade Michel d'Ornano.

Le fil du match

ARBITRE - Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h par M. Johan Hamel. Il sera assisté par Mathieu Grosbost & Mohamed Benkemouche.

Résultats & Classement