DIRECT - Ligue 2 (J26) : Suivez le choc entre le SM Caen le le FC Sochaux avec France Bleu

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 FC SOCHAUX

Le SM Caen (5e) défie Sochaux (2e) pour se rapprocher du podium de Ligue 2 dans ce match décalé qui vient clore la 26e journée de championnat. En cas de succès, le club normand reviendrait à deux points des Doubistes. Dans l'hypothèse inverse, il serait, dans l'hypothèse d'une défaite, bien distancé dans la course à la remontée en Ligue 1.

ⓘ Publicité

loading

Dès 20h, écoutez et participez à la Grande Soirée Foot sur France Bleu ! Durant l'Avant-Match, la parole vous est donnée au 02.31.44.48.44. Appelez-nous pour évoquer vos attentes quant à ce match crucial, et pour pronostiquer le score final de la rencontre et peut-être remporter deux places pour Caen - Valenciennes.

LES MOMENTS CLES DU MATCH

COUP D'ENVOI - Le match débutera à 20h45.

RESULTATS & CLASSEMENT

loading

loading

Avec France Bleu, suivez toute la saison du SM Caen en Ligue 2, via Facebook et Twitter, sur le site internet Francebleu.fr et sur l'application pour smartphone iCi.