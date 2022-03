DIRECT - Ligue 2 (J27) : Caen en quête de revanche à Dijon

Le Stade Malherbe Caen se déplace à Dijon ce samedi pour le compte de la 27ème journée de Ligue 2. Respectivement 13ème et 12ème du classement, les deux formations sont en pleine course pour le maintien dans l'antichambre de l'élite du football français.

LIVE SCORE DIJON FCO 0-0 SM CAEN (début 19h)

Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu le match de la 27ème journée de Ligue 2 entre Dijon FCO et le SM Caen. Olivier Duc et Boris Letondeur sont aux commentaires pour une soirée football qui s'étale de 18h30 à 21h.

Le Direct Radio France Bleu

Le Fil du Match

LE 11 DU SM CAEN !

Equation compliquée ce soir pour Stéphane Moulin, privé de Lepenant et Deminguet, suspendus, ainsi que de son meilleur buteur Mendy (malade) et de son détonateur Zady Séry (blessé). Shamal, Oniangué et Wadja en profitent pour intégrer le 11 de départ.

LE 11 DE DIJON !

Privé en dernière minute de son buteur roumain Alex Dobre, Patrice Garande aligne une équipe en 4-4-2 losange avec deux attaquants de pointe.

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Franck Schneider.

Résultats & Classement