Ligue 2 (J27) : A Rodez, Caen perd le match et ses illusions

SCORE FINAL RODEZ AF 3 - 2 SM CAEN

Comme souvent en Aveyron, Caen revient douché et contrarié. C'est la troisième fois en quatre déplacements à Rodez que les Malherbistes s'inclinent. La défaite du jour, lors de la 27e journée de Ligue 2, vient éteindre la flamme de l'espoir qui s'était ravivée en Normandie depuis plusieurs semaines, à la faveur de cinq matchs sans défaites.

Au stade Paul Lignon, les joueurs de Stéphane Moulin ont, à nouveau, montré leurs limites face à une équipe de "morts de faims" jouant pour sa survie. Maladroits devant comme derrière, le SMC aurait même pu revenir avec une addition bien plus salée que ce 3-2 aux reflets finalement flatteurs.

Près du KO, proche de l'espoir

Après avoir eu la première opportunité d'ouvrir le score par Daubin (4'), le SM Caen a craqué sur un exploit personnel de Soumano (15'). Bien décidé à vite recoller, les Normands se procurent une nouvelle grosse occasion mais Mendy manque son face-à-face (23'). Dans la foulée, sur un coup franc mal renvoyé par Thomas, Raux-Yao a inscrit le but du break (2-0, 27').

Malherbe est passé proche du KO à la 38' lorsque Rajot, oublié au second poteau, a trouvé la transversale sur une tête plongeante. Peut-être le tournant du match car dans la continuité de l'action, Caen réduit la marque. Le même Rajot tarde à se dégager en jonglant dans sa surface de réparation, Court lui chipe le ballon et tire en déséquilibre. Venu lui barrer le chemin du but, Vandenabeele dévie le ballon dans ses filets (2-1, 39'). Le SMC rentre au vestiaire en ayant raté sa première période mais avec de l'espoir et l'idée qu'une remontée fantastique est possible.

Insuffisant, la tête ailleurs

A la pause, Stéphane Moulin décide de laisser Kyeremeh et MBock aux vestiaires, enfin plutôt, aux algecos. Diani et Essende les remplacent. Mais le vent qui souffle fort sur le stade Paul Lignon n'est pas celui de la révolte des Caennais. Amorphes, ils concèdent le 3e but sur une action où Corredor récupère un ballon au milieu de terrain. Le long de la ligne de touche, l'attaquant local dépose Thomas sur 60 mètres avant d'ajuster un Mandrea livré à lui-même (3-1, 54').

C'est le coup de massue de trop sur la tête de Caennais mal embarqués. La deuxième période est un long calvaire. Dans les arrêts de jeu, Abdi, bien servi par un centre lointain de Brahimi, inscrit d'une tête piqué un but aussi inutile que rageant (3-2, 92'). Avec un peu plus d'implication, d'application et de réalisme, Caen repartait d'Aveyron avec des étoiles plein les yeux. Il quitte finalement le Sud avec des bosses plein la tête.

Le SMC pouvait, en cas de succès, revenir à 4 points de la 2e place. Il est finalement repoussé à 7 longueurs, et selégué à la 7e place du classement de Ligue 2. Si mathématiquement, se mêler à la montée reste possible, il est clair dans beaucoup de têtes que la fin de saison sera moins pimentée que ce que le peuple rouge et bleu pouvait espérer.

Le Fait : le naufrage de Romain Thomas

D'ordinaire si solide, la défense du SM Caen a pris l'eau à Rodez. A l'image de son capitaine, Romain Thomas, impliqué sur les trois buts encaissés par son équipe. Sur le premier, il laisse trop d'espace dans la surface à Soumano, et le temps de tirer au but. Sur le deuxième, son dégagement plein axe d'une aile de pigeon talonnée mal inspirée se mue en passe décisive pour Raux-Yo. Enfin, sur le troisième but, il est déposé comme un vétéran par le jeune Corredor, en un contre un, sur la moitié du terrain. Comme à Annecy, ou à Laval, une soirée à oublier pour un capitaine dans un navire qui a sombré.

RESULTATS & CLASSEMENT

