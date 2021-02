DIRECT – Ligue 2 (J27) : Le SM Caen reçoit le Paris FC

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 27e journée de Ligue 2 entre le SM Caen et le Paris FC. Les Footballeurs caennais vont tenter d'enchaîner une deuxième victoire de suite à domicile et un cinquième match sans défaite.

Le Stade Malherbe Caen reçoit le Paris FC lors de la 27e journée de Ligue 2. Les Footballeurs caennais restent sur cinq matchs sans défaite en championnat.

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Abdelatif Kherradji

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et le Paris FC au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur.

