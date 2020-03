DIRECT - Ligue 2 (J28) : Caen à Châteauroux pour aligner une troisième victoire de suite

Suivez en direct et en intégralité le match entre le Stade Malherbe Caen et La Berrichonne de Châteauroux, comptant pour la 28ème journée de Ligue 2. En cas de succès, le club normand pourrait s'installer dans le Top 10 du classement pour la première fois de la saison.

Après deux succès, à Lens (4-1) et contre Grenoble (2-0), le Stade Malherbe Caen va tenter d'obtenir une troisième victoire de rang, au stade Gaston Petit de Châteauroux. Actuel 11ème du classement, le SMC pourrait s'inviter dans la première partie du classement de Ligue 2 en cas de résultat positif face à une équipe berrichonne, 15ème et moins bonne attaque du championnat (20 buts).

Le Direct

Ecoutez la retransmission en direct dès 19h30 avec les commentaires de Jean-Baptiste Marie et Boris Letondeur. A la mi-temps, retrouvez la chronique Passion Supporters et une analyse de la situation financière du club normand.

Commentez la rencontre tout au long de la soirée via les réseaux sociaux, facebook et twitter avec #AlloMalherbe et #LBCSMC .