DIRECT - Ligue 2 (J29) : Caen à Valenciennes pour confirmer l'embellie

Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu dès 19h le match entre Valenciennes et le SM Caen, comptant pour la 29ème journée de Ligue 2. Trois jours après leur probant succès face au leader Toulouse, les Normands seront-ils capable d'enchaîner avec un succès dans le Nord ?

Live score VALENCIENNES 0-0 SM CAEN (19h)

Le SM Caen est en déplacement dans le Hainaut ce mardi 15 mars pour le compte de la 29ème journée de Ligue 2. Face à lui, sa bête noire, Valenciennes qu'il n'a plus battu depuis 10 ans et chez qui il n'a connu que la défaite en six visites. Trois jours après son clinquant succès contre Toulouse (4-1), le SMC vaincra-t-il le signe indien ? La réponse en direct sur France Bleu avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur.

Le fil du match

Le coup d'envoi sera donné à 19h par Abdelatif Kherradji. A noter qu'il avait déjà arbitré le match aller entre les deux équipes, soldé par une victoire valenciennoise (2-1) au stade d'Ornano. Il sera assisté de Michel Dolmadjian & Stéphane Panont au stade du Hainaut.

Résultats & Classement