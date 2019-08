DIRECT - Ligue 2 (J3) : Caen à Ajaccio pour décrocher sa première victoire de la saison

Caen, France

Le Direct Radio

Vivez en direct et en intégralité le match entre l'AC Ajaccio et le SM Caen avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Prise d'antenne dès 19h30 pour l'avant-match. Vous pouvez réagir en direct via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

Le coup d'envoi sera donné à 20h par Benoit Bastien.

STATS - Caen n'a remporté aucun de ses deux premiers matchs de cette nouvelle saison de Ligue 2. Après un nul à Sochaux (0-0), les Caennais ont perdu à domicile face à Lorient (1-2), lundi dernier. Ajaccio avait aussi commencé sa saison par un nul (2-2) face au Havre, à François Coty. Les Corses ont été rattraper des points il y a une semaine au stade des Alpes en battant Grenoble (1-0).