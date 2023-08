DIRECT - Ligue 2 (J3) : Le SM Caen défend sa place de leader contre Concarneau

Le Stade Malherbe Caen va-t-il réussir la passe de trois ? Victorieux de ses deux premiers matchs de la saison, contre le Paris FC et Pau, le club normand entend poursuivre la belle série face à un promu en Ligue 2, l'US Concarneau. Cette 3e journée de championnat sera l'occasion de voir si le SMC a retenu les leçons de la saison dernière où il avait souvent déçu à l'extérieur face aux équipes supposées plus faibles.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

Dès 18h30, écoutez la Soirée Foot Malherbe avec Olivier Duc depuis le stade Francis Le Blé de Brest, Boris Letondeur en studio avec les invités du Club France Bleu Malherbe : Esteban Pinel, La Caencaneuse et Jean-Pierre, fan du SMC et fidèle auditeur de France Bleu.

loading

loading