DIRECT - Ligue 2 (J30) : Le SM Caen à QRM pour continuer à rêver

LIVE SCORE QRM 0 - 0 SM CAEN

Malgré ses 7 points de retard sur Bordeaux (2e), le SM Caen est toujours mathématiquement en course pour la montée en Ligue 1 à neuf matchs de la fin de la saison. Pour continuer à s'accrocher à ce rêve, les Caennais doivent s'imposer à Quevilly-Rouen ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2.

LE DIRECT RADIO

Dès 18h30, Olivier Duc et Boris Letondeur vous présentent la Soirée Foot sur France Bleu. 30 minutes d'avant-match pour tout savoir sur la rencontre avant le grand direct, le match entre QRM et le SM Caen sans interruption, mis à part le Tour des stades tous les quarts d'heure pour connaître les scores des autres matchs au programme.

LES MOMENTS FORTS

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h par Nicolas Rainville.

RESULTATS & CLASSEMENT

