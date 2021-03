DIRECT - Ligue 2 (J30) : Le SM Caen veut éliminer Châteauroux de la lutte pour le maintien

Le Stade Malherbe de Caen dispute un match capital à Châteauroux en cette 30ème journée de Ligue 2. Les joueurs de Pascal Dupraz, 14ème, ne peuvent se permettre un nouveau faux pas face à la lanterne rouge du championnat. Les Berrichons abattent, eux, leur dernière carte s'ils veulent encore croire en un maintien quasi-impossible, puisqu'ils comptent neuf points de retard sur le barragiste Pau.

Le Direct Radio

Suivez la rencontre en direct et en intégralité avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Réagissez en direct via les réseaux sociaux : Facebook et Twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Du changement dans le 11 de départ du SM Caen, avec les retours de Beka Beka, Armougom, Pi, Zady Séry et Jeannot dès l'entame du match.

COMPO Châteauroux - Pour sa première sortie à domicile, Marco Simone a choisi de ne titulariser qu'un seul ex-Caennais de la Berrichonne, en l'occurrence Yannick M'Boné.

Olivier Duc chaleureusement accueilli au stade Gaston Petit

Résultats et Classement