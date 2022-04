DIRECT - Ligue 2 (J31) : Caen accueille Dunkerque pour valider son maintien

Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu le match entre le SM Caen et l'USL Dunkerque. En net regain de forme, les Normands peuvent valider leur maintien dès ce soir s'ils obtiennent une victoire face aux Nordistes, avant-dernier du classement de Ligue 2.

LIVE SCORE SM CAEN 0-0 USL DUNKERQUE (19H)

Dans la meilleure forme de sa saison avant la trêve internationale, le Stade Malherbe Caen (7ème, 39 points) espère que les deux semaines sans match n'auront pas cassé sa dynamique au moment d'affronter Dunkerque, premier relégable (19ème, 30 points).

Ecoutez le match en direct sur France Bleu

Dès 18h, retrouvez Olivier Duc et Boris Letondeur en direct pour la Grande soirée Foot sur France Bleu. Participez à la retransmission en nous appelant au 02.31.44.48.44 et gagnez vos places pour le prochain match du SM Caen au stade d'Ornano. Vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter (#AlloMalherbe).

Les Moments clés du match

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h.

