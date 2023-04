Ligue 2 (J31) : Toujours aussi solide à d'Ornano, Caen fait tomber le Paris FC

SCORE FINAL SM CAEN 3 - 1 PARIS FC

BUTS

à Caen : Mendy (16'), Chergui csc (45'), Kyeremeh (76')

au Paris FC : Ntim csc (82')

Fort à domicile, faible à l'extérieur, le Stade Malherbe Caen entendait bien rattraper son non-match du week-end dernier à Quevilly-Rouen (1-2) en accueillant le Paris FC ce samedi au stade d'Ornano. Dans une première période très animée, le club normand a su tirer son épingle du jeu avec un grand réalisme. Après s'être procuré trois corners dans les dix premières minutes, Malherbe ouvre le score grâce à l'inévitable Mendy. Après une percée d'Abdi, c'est Sylla qui d'un beau centre enroulée depuis la gauche de la surface offrait au goleador caennais son 15e but de la saison en championnat (1-0, 16')

Mis à mal par des Parisiens entreprenants mais maladroits, les Normands sont sauvés à trois reprises par Mandrea, et aussi par des tacles de Vandermersch et Cissé. En fin de première période, après une bonne récupération de Salétros et un service en profondeur de Mendy, Court a forcé Chergui a marquer contre son camp un but bien malheureux (2-0, 45').

Caen raccourcit la distance avec la 2e place

La deuxième période est plus compliqué pour un SMC qui subit les vagues parisiennes. Toujours aussi imprécis, les Franciliens butent à nouveau sur Mandrea et une solide défense normande. Aux abois, Caen profite d'un temps fort d'une petite dizaine de minutes pour sceller le sort de la rencontre, Kyeremeh marquant quelques minutes après son entrée en jeu, sur un service de Vandermersch (3-0, 76').

Frustré de ce scénario cruel et immérité, le Paris FC continue de pousser, ne serait-ce que pour sauver l'honneur. Chose faite à l'entame des dix dernières minutes avec la réduction du score de... NTim, lui aussi contre son camp après un déboulé de Boutaïb sur la droite de la surface de réparation (3-1, 82'). Malgré la pression parisienne, Malherbe ne craque plus et continue son parcours quasi-parfait à domicile. Cette dixième victoire de la saison à la maison lui permet de revenir à la 6e place, à 7 longueurs de la 2e place.

