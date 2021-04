DIRECT - Ligue 2 (J32) : Caen à Grenoble pour s'éloigner de la zone rouge

Suivez en direct et en intégralité le match entre le Stade Malherbe Caen et Grenoble Foot 38 comptant pour la 32ème journée de Ligue 2. Les Normands, 15ème, veulent rapporter un résultat positif du stade des Alpes où le GF38, 4ème, n'a plus gagné depuis quatre matchs.

Visées différentes mais objectif commun ce soir pour Caen et Grenoble lors de la 32ème journée de Ligue 2. Les Normands (15ème, 36 points) cherchent à obtenir la victoire pour assurer leur maintien dans la division quand les Isérois (4ème, 54 points) veulent gagner pour demeurer dans le Top 5, synonyme de barrages d'accession à l'élite.

Vivez le match en direct et en intégralité avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur.

