DIRECT - Ligue 2 (J33) : Le SM Caen à Troyes pour un exploit en vue du maintien

Déjà défait par un prétendant à la montée la semaine dernière à Grenoble (3-1), le Stade Malherbe Caen défie ni plus, ni moins que le leader, Troyes, cet après-midi au stade de l'Aube dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 2.

Au match aller, début décembre, les deux formations s'étaient quittées sur un score nul et vierge à d'Ornano. Cette fois, les enjeux et la pression s'accentuent. En perte de vitesse, l'Estac doit s'imposer pour garder la tête du classement. De son côté, le SMC cherche à glaner un deuxième succès en 2021, pour se donner de l'air au classement vis-à-vis de la zone de relégation.

Le Live Radio

Vivez le match en direct et en intégralité de 14h30 à 17h avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur. Réagissez en temps réel via Twitter en utilisant les hashtags #AlloMalherbe et #ESTACSMC.

Le Fil du Match

COMPO Caen - Pour ce match à Troyes, Fabrice Vandeputte a pris l'option de panacher son 11 de départ entre expérience et jeunesse. Après Brahim Traoré face à Pau, Kévin Mbala débute en professionnel par une titularisation.