DIRECT - Ligue 2 (J33) : Le SM Caen veut faire tomber le leader havrais et son incroyable invincibilité

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 LE HAVRE AC

A six matchs de la fin de la saison, le SM Caen entend bien être le poil à gratter du HAC. 5e au classement, à sept points de la 2e place synonyme de montée en Ligue 1, le club calvadosien a l'occasion de mettre fin à la formidable série de 30 matchs sans défaites du Havre, et de relancer la course au titre de champion de Ligue 2.

Dès 14h, France Bleu vous fait vivre le Derby de Normandie en direct à travers une grande retransmission. Prenez la parole dans l'Avant-match, au 02.31.44.48.44 et tentez de gagner 2 places pour Caen - Nîmes (13/05). A 15h, vivez le match en intégralité avec les commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Dès le coup de sifflet final, c'est le Débrief ! le 02.31.44.48.44 vous permet encore de vous exprimer vis-à-vis du Derby de Normandie, tout en découvrant en direct les réactions à chaud des principaux acteurs de la rencontre.

LE FILM DU MATCH

Le coup d'envoi sera donné à 14h45.

ARBITRES - La rencontre sera arbitrée par Romain Lissorgue sur le terrain, Manuela Nicolosi et Mohamed Benkemouche sur les côtés. Romain Lissorgue est déjà venu deux fois à d'Ornano cette saison, pour des chocs à chaque fois conclus par un match nul, contre Bordeaux (2-2) et contre Sochaux (0-0).

