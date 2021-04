DIRECT - Ligue 2 (J34) : Caen joue son avenir en Ligue 2 face à Dunkerque

C'est un match capital que nous vous faisons vivre sur France Bleu ce mardi dès 19h ! Le Stade Malherbe Caen (16ème, 36 points) accueille son premier poursuivant l'USL Dunkerque (17ème, 35 points et un match en moins) pour le compte de la 34ème journée de Ligue 2.

Ce duel est crucial dans l'optique du maintien pour les deux clubs, d'autant plus que derrière, le barragiste Guingamp est revenu à 2 unités des Caennais, et que Chambly, premier relégable ne pointe plus qu'à 5 longueurs. Les Normands n'ont plus vraiment le choix, ce doit être jour de victoire ! Une issue positive que le SMC n'a plus connu depuis 9 matchs, 1-0 contre Niort il y a 2 mois, son unique succès en 2021 en championnat.

Le Direct Radio

Suivez le match en direct et en intégralité de 19h à 23h avec les commentaires de Boris Letondeur et Jean-Baptiste Marie. Intervenez en live à l'antenne en appelant au 02.31.44.48.44 dans l'avant-match entre 19h et 20h, puis dans l'après-match dès 21h50.

Résultats et Classement