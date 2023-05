DIRECT - Ligue 2 (J35) : Caen veut se relancer face à Nîmes

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 NIMES

Le SM Caen, 6e, accueille le Nîmes Olympique, 19e, au stade Michel d'Ornano ce samedi 13 mai pour la 35e journée de Ligue 2. En cas de succès, le club normand pourrait retrouver le Top 5. Il pourrait aussi quasiment condamner les Gardois à la relégation en National 1.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

loading

Dès 18h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 19h, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe.

LES MOMENTS CLES DU MATCH

Les arbitres de la rencontre seront ce soir Pierre Legat pour le centre, Grégoire Valleteau et Djemel Zitouni sur les côtés. Pierre Legat a déjà arbitré une fois le SMC, c'était en tout début de saison, à Dijon pour un match nul 2-2.

La rencontre débutera à 19h.

RESULTATS & CLASSEMENT

loading

loading

Retrouvez toute l'actualité du SM Caen en écoutant France Bleu, en naviguant sur notre site francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux facebook et twitter.