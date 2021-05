[Direct] - Ligue 2 (J36) : Le SM Caen défie l'AJ Auxerre

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 36e journée de Ligue 2 entre le SM Caen et L'AJ Auxerre. Dix-huitième du classement et barragiste, le club de football normand va tenter de sortir de la zone rouge face à l'une des cinq meilleures équipes de Ligue 2.

Le SM Caen affronte l'AJ Auxerre lors de la 36e journée de Ligue 2. A trois journées de la fin, les footballeurs caennais vont tenter de grapiller le ou les points nécessaires pour quitter la place de barragiste qu'ils occupent depuis ce mercredi.

Les Auxerrois viennent en revanche pour obtenir les points nécessaires afin de jouer les barrages mais d'accession.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Auxerre au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen –

COMPO AJ Auxerre -

Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Bartolomeu Varela.