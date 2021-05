DIRECT - Ligue 2 (J37) : Caen à Toulouse pour se rapprocher du maintien

Suivez en direct et en intégralité avec France Bleu l'importantissime duel entre le Stade Malherbe Caen et le Toulouse Football Club, comptant pour la 37ème et avant-dernière journée de Ligue 2. Les deux équipes doivent l'emporter. Caen veut s'extirper de la zone rouge et le TFC retrouver le Top 2.