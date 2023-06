DIRECT - Ligue 2 (J38) : Caen à Pau pour accrocher la 4e place

LIVE SCORE PAU FC 0 - 0 SM CAEN

France Bleu vous propose de suivre la 38e et dernière journée de Ligue 2 dans une Soirée Foot exceptionnelle. Le match entre le SM Caen et le Pau FC sera notre fil rouge, mais en écoutant France Bleu, vous ne manquerez aucun but, aucun rebondissement dans les neuf autres rencontres au programme. Qui du Havre, Metz et Bordeaux manquera le train de la montée en Ligue ? Qui de Valenciennes, Annecy, Pau, Rodez, Laval ou Dijon rejoindra Nîmes et Niort en National ? Réponse sur France Bleu avec Boris Letondeur et Romain Amalric.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

loading

Réagissez en live pendant la rencontre via les réseaux sociaux de France Bleu, Facebook et Twitter, avec les hashtags #PFCSMC et #AlloMalherbe.

LES MOMENTS CLES DU MATCH

Le coup d'envoi sera donné à 20h45

ARBITRES - Alexandre Perrault-Niel dirigera la rencontre. Il sera assisté de Yohann Larhant et Eric Lanizan.

LA STAT : ZERO !

Caen ne s'est jamais imposé contre Pau en cinq confrontations. Pire, le SMC a toujours perdu dans le Béarn (deux fois), sur le même score de 1-0.

RESULTATS & CLASSEMENT

loading

loading

Retrouvez toute l'actualité du SM Caen en écoutant France Bleu, en naviguant sur notre site francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux facebook et twitter.