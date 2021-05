DIRECT - Ligue 2 (J38) : le SM Caen abat contre Clermont sa dernière carte pour éviter la relégation

Caen évitera-t-il la relégation ? Vivez en direct et en intégralité la 38ème et dernière journée de Ligue 2 sur France Bleu ! En fil rouge, le match crucial pour le maintien du Stade Malherbe face à Clermont, et aussi tous les buts marqués dans les autres confrontations de cette soirée à suspense.