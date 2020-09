DIRECT - Ligue 2 (J4) : Caen défie Chambly pour rester en haut du classement

Suivez en direct et en intégralité le match entre le Stade Malherbe Caen et le FC Chambly Oise, comptant pour la 4ème journée de Ligue 2. Le club normand veut continuer à surfer sur son bon début de saison pour confirmer ses intentions de remonter face à un adversaire en difficulté actuellement.

Le direct radio

Durant quatre heures de retransmission, France Bleu vous fait vivre au plus près du terrain, des tribunes et des vestiaires, le match entre le SM Caen et Chambly. Olivier Duc et Boris Letondeur sont aux commentaires et vous ouvrent l'antenne au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir via les réseaux sociaux #AlloMalherbe.

Le fil du match

COMPOS - Pas de surprise à Caen. Pascal Dupraz reconduit l'équipe victorieuse à Rodez.

ABSENCES- Pour ce match face à Chambly, Pascal Dupraz ne peut compter sur Alexis Beka Beka et Caleb Zady Séry (blessure), ni sur sa nouvelle recrue Yoann Court (reprise). Côté camblysien, Bruno Luzi doit faire face à une avalanche de forfaits : le gardien Simon Pontdemé, le défenseur Aniss El Hriti, les

milieux Marvin Martin, Lorenzo Callegari et Nikola Petkovic