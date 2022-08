DIRECT - Ligue 2 (J5) : Caen défie le Paris FC pour garder la tête du championnat

Pour la première fois depuis douze ans, le SM Caen mène seul la danse en Ligue 2. Le club normand va tenter ce samedi de poursuivre la belle aventure au stade Charléty face au Paris FC. Après un début de saison mitigé, les Franciliens veulent frapper un grand coup pour se lancer véritablement.

Le Direct Radio

Dès 18h30, France Bleu vous fait vivre la rencontre avec les commentaires d'Olivier Duc et de Boris Letondeur. Réagissez en live via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec les hashtags #AlloMalherbe et #PFCSMC.

Les Moments clés du match

COMPO CAEN - Stéphane Moulin remplace les blessés Vandermersch et N'Tim par Obiang et Teikeu.

ARBITRES - Le coup d'envoi sera donné à 19h par Alexandre Perreau-Niel. Il sera assisté de Yohann Larhant et Bertrand Jouannaud.

