DIRECT - Ligue 2 (J5) : Le SM Caen à l'épreuve du Stade Lavallois

Le Paris FC, Pau et Concarneau figurent déjà au tableau de chasse du SM Caen version 2023-2024. Leader de Ligue 2 après les trois premières journées, le club normand, gourmand, se verrait bien ajouter l'AC Ajaccio, ancien pensionnaire de Ligue 1, à son festin estival. Ce samedi, Malherbe accueille les Corses à d'Ornano pour le compte de la 4e journée de championnat de Ligue 2.

LE DIRECT RADIO

Dès 18h, branchez France Bleu pour vivre la Soirée Foot Malherbe, quatre heure de retransmission autour du duel entre le SM Caen et l'AC Ajaccio. La rencontre est, bien sûr, à suivre en direct et en intégralité dès 19h avec Olivier Duc, Boris Letondeur, et nos spécialistes et auditeurs membres du Club France Bleu Malherbe.

