Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la 5e journée de Ligue 2 entre le SM Caen et l'AS Nancy Lorraine. Huitième du classement, le club normand va tenter de renoue avec la victoire face aux Lorrains au Stade d'Ornano ce samedi.

DIRECT – Ligue 2 (J5) : Suivez en direct et en intégralité la rencontre entre le SM Caen et Nancy

Le Stade Malherbe Caen, battu pour la première fois il y a quinze jours par Sochaux (1-2), va tenter de reprendre sa marche en avant face à l'avant-dernier, Nancy.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Nancy au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

COMPO Caen – Pas encore disponible

COMPO Nancy - Pas encore disponible

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M.Thual.