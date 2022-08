DIRECT - Ligue 2 (J6) : Le SM Caen reçoit Pau pour poursuivre la belle série

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 PAU FC 20h45

Caen veut continuer l'idylle à la maison. Le club normand n'a plus perdu dans son stade d'Ornano depuis fin janvier, soit sept mois. Imbattables depuis le début de la saison - 3 victoires et deux nuls - les Malherbistes doivent toutefois se méfier des Béarnais, contre qui ils n'ont encore jamais gagné (3 défaites et un nul en quatre confrontations). Suivez la rencontre en direct et en intégralité avec France Bleu.

Direct Radio

Dès 20h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant l'Avant-Match jusqu'à 20h45, et après la rencontre dans Le Débrief des Supporters, jusqu'à 23h30. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe et#SMCPAUFC.

LECTURE - En patientant avant le début de la retransmission (20h), nous vous invitons à découvrir le bon début de saison d'Anthony Mandréa. Arrivé cet été en provenance d'Angers, le portier de 25 ans met tout le monde d'accord, ses coéquipiers en premier lieu.

SIFFLET & DRAPEAUX - L'arbitre central du match est M. Rémi Landry, qui a déjà officié lors du premier match de la saison du SM Caen à Nîmes. Il sera assisté de Nicolas Durand et Yannick Boutry.

