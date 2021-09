DIRECT - Ligue 2 (J7) : Amoindri, Caen accueille Pau pour maintenir la cadence

Après deux semaines de trêve internationale, le Stade Malherbe de Caen reprend le chemin du championnat en défiant le Pau Football Club au stade Michel D'Ornano, dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 2.

Ecoutez le match en direct et en intégralité à partir de 19h avec les commentaires France Bleu de Boris Letondeur et Jean-Baptiste Marie. Prenez la parole dès le coup de sifflet final pour le Débrief dans l'après-match jusqu'à 22h en appelant le 02.31.44.48.44.

ABSENCES - Le SM Caen est très amoindri en cette reprise de championnat. Pas moins de 8 joueurs sont absents de la convocation de Stéphane Moulin. Mendy et Fouda sont suspendus. Deminguet, NSona, Vandermersch, Shamal, Da Costa et Court sont à l'infirmerie. Le dernier cité ne devrait d'ailleurs pas rejouer avant 2022.

CONTEXTE - Sauvés in extremis la saison dernière, Caen et Pau réussissent pour l'instant une bonne entame de championnat. Toutes deux comptent 10 points (trois victoires, un nul et deux défaites) après les six premières rencontres. L'objectif du SMC sera de faire pencher la balance du côté de la Normandie, ce qui lui permettrait de suivre le rythme soutenu de Toulouse et Paris, les formations de tête.

