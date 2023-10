DIRECT - Ligue 2 (J7) : Caen à Bordeaux pour arrêter de perdre

Stop ou encore ? Leader du championnat il y a un mois, le SM Caen a vécu un septembre noir. Quatre défaites en autant de rencontres ont renvoyé le club normand à la 11e place du classement de Ligue 2. Ce mardi, le match en retard face à Bordeaux peut permettre aux Caennais de stopper l'hémorragie. En face, les Girondins ne vont pas bien mieux. 13e, bien loin des premières places espérées, son entraîneur joue son poste. Le match sent la poudre.

Dès 18h, France Bleu vous propose de suivre Caen - Bordeaux dans une grande Soirée Foot Malherbe. Retrouvez Boris Letondeur, Olivier Duc et Patrice Garande en compagnie de supporters du SMC en studio pour analyser, débriefer, débattre autour de l'actualité, des résultats du club normand.

