DIRECT - Ligue 2 (J7) : Caen à Niort pour voir plus haut

Suivez en direct et en intégralité la rencontre entre le Stade Malherbe Caen et Niort, comptant pour la 7ème journée de Ligue 2. Après un bon début de saison, les deux équipes sont au coude à coude au classement. Avec 11 points, elles se situent au pied du podium et pourraient y grimper en gagnant.

Duel de bons élèves au stade René Gaillard entre de surprenants Chamois Niortais et une équipe du SM Caen qui fait figure de favori à la remontée dans l'élite. Les deux formations ont grappillé le même nombre de points (11) lors des six premiers matchs de la saison. Elles tâcheront de poursuivre la belle moisson après quinze jours de trêve internationale.

Le Direct Radio

Olivier Duc et Boris Letondeur vous font vivre le match entre Niort et le SM Caen en direct et en intégralité de 18h30 à 22h. Vous pouvez réagir via Facebook et Twitter, avec #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Romain Delpech.

COMPO Caen - Weber et Yago out pour cause de Covid-19, Ngouabi fête ce soir sa première titularisation en professionnel. Vandermersch est aligné d'entrée pour la deuxième fois d'affilée.

COMPO Niort - Equipe-type habituelle pour les Chamois Niortais.