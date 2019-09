DIRECT - Ligue 2 (J7) : Caen veut retrouver la victoire à Troyes

Caen, France

Le Direct Radio

Le fil du match

Une dizaine de supporters malherbistes ont bravé l'interdiction de parcage et sont présents dans les tribunes du stade de l'Aube.

13' - CARTON ! Barthelmé est averti pour une semelle sur le mollet droit de Deminguet, auteur d'une belle roulette au milieu du terrain.

8' - Sankoh rate complètement sa passe en retrait vers son gardien et concède un corner alors qu'il était à 30 mètres de son but... Heureusement pour le SMC, le coup de pied arrêté ne donne rien.

6' - Premier centre du match pour le SMC, venu de la droite par Gonçalves. Moussaki dévie le ballon juste avant la sortie de Gallon, mais le Caennais est sanctionné, à juste titre, pour un ascenseur sur Kouyaté.

C'est parti au stade de l'Aube, l'engagement donné par les Troyens.

COMPO Caen - Remodelage en défense ! Weber, sans doute blessé, n'est pas sur la feuille de match. Charnière centrale new look avec Rivierez, Zahary et Diaw. Première en rouge et bleu pour Jeannot et Toufiqui !

COMPO Troyes - Dans quelques instants, le 11 de départ de l'ESTAC.

Le coup d'envoi sera donné à 20h par M. Varela.