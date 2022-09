DIRECT - Ligue 2 (J7) : Le SM Caen au Havre pour remporter le derby de Normandie

Jour de Derby de Normandie ! Le Stade Malherbe Caen, leader du championnat, se déplace au stade Océane pour affronter le rival régional havrais pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2. Suivez le match en direct et en intégralité dès 20h avec France Bleu.

LIVE SCORE LE HAVRE AC 0 - 0 SM CAEN 20H45

A qui la suprématie normande ? Le SM Caen avait remporté le derby régional la saison passée en s'imposant au stade Océane (4-2) le jour des 150 ans du Havre, gâchant ainsi la fête espérée. Cinq mois plus tard, un air de revanche flotte au-dessus de l'enceinte seino-marine en ce début de saison plutôt réussi pour les deux équipes.

Le Direct Radio

Dès 20h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Olivier Duc et Boris Letondeur.

Les Moments clés du Match

COMPO SM CAEN - Stéphane Moulin doit se passer des services de deux habituels titulaires : Samuel Essende, suspendu, et Ali Abdi, blessé lors du dernier entraînement hier.

COUP D'ENVOI - Le match commencera à 20H45 dans un stade Océane qui devrait se garnir d'environ 16 000 spectateurs, dont plus de 2 000 malherbistes.

SIFFLET & DRAPEAUX - L'arbitre central du match est M. Adbelatif Kherradji. Il sera assisté de Gilles Lang et Nicolas Rodrigues.

Résultats & Classement

