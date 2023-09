DIRECT - Ligue 2 (J8) : Caen accueille Grenoble pour se relancer

Le SM Caen en quête de relance ! Après deux défaite d'affilée l'équipe de Jean-Marc Furlan veut renouer avec la victoire. Pour ce faire, la réception de Grenoble n'apparaît pas comme la meilleure solution. Meilleure défense du championnat, le GF38 est le dernier club encore invaincu en Ligue 2. Pour Malherbe, le défi est de taille, mais une victoire pourrait lui permettre de retrouver le podium du classement.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

loading

Dès 20h France Bleu vous donne rendez-vous pour la Grande Soirée Foot Malherbe, en compagnie d'Olivier Duc, Boris Letondeur et Patrice Garande. Intervenez en direct en appelant le 02.31.44.48.44, lors de l'avant-match pour parier sur le score de la rencontre et peut-être gagner deux places pour Caen - Guingamp, et en après-match pour le Débrief.

loading