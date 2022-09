DIRECT - Ligue 2 (J8) : Caen reçoit Amiens pour relancer la machine à gagner

LIVE SCORE SM CAEN 0 - 0 AMIENS SC 19h

La réaction du SM Caen est attendue, ce samedi à d'Ornano, face à Amiens pour ce qui fait office de choc de la 8ème journée de Ligue 2. Les Caennais, 5ème, accueille des Picards coleaders, avec la volonté de se relancer après la défaite dans le derby au Havre (1-2). Il s'agit aussi pour les Normands de conserver leur invincibilité à domicile depuis fin janvier.

Le Direct Radio

Dès 18h, branchez-vous sur France Bleu pour écouter la Soirée Foot présentée par Jean-Baptiste Marie et Boris Letondeur. Prenez la parole en direct au 02.31.44.48.44 durant "l'Avant-Match" jusqu'à 19h, et après la rencontre dans "Le Débrief des Supporters", jusqu'à 22h. Vous pouvez aussi réagir en live sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, #AlloMalherbe et #SMCASC.

Les Moments clés du Match

COMPOS - La feuille de match sera disponible vers 18h.

SIFFLET & DRAPEAUX - L'arbitre central du match est M. Adrien Petit. Ce sera sa toute première fois au sifflet d'un match au stade d'Ornano.

Résultats & Classement

