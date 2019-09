DIRECT - Ligue 2 (J9) : Caen veut stopper sa série noire à Grenoble

Caen, France

35' - Carton jaune pour Zady Sery, averti pour une simulation dans la surface de réparation grenobloise. Logique, le nouveau malherbiste a allègrement plongé.

30' - Zady Séry obtient un coup-franc sur le côté gauche qui permet à Deminguet de délivrer un centre dans le paquet. Oniangué s'impose mais sa tête passe largement au-dessus du but de Maubleu.

22' - Riou à la parade ! Caen défend mal une nouvelle fois et le centre de Djitté venu de la gauche trouve le plat du pied de Michel qui envoie un tir puissant qui prend le chemin de la transversale. Riou claque en corner.

15' - Grosse frayeur pour Riou ! Le gardien malherbistes rate son dégagement en 6m. Derrière, Weber et Rivierez tergiverse, ce qui profite à Djitte qui se présente seul face à Riou mais pousse trop son ballon. Le gardien malherbiste se rattrape.

5' - Caen démarre bien la rencontre, s'installe dans le camp grenoblois, sans toutefois parvenir à être dangereux.

1' - C'est parti au stade des Alpes, le coup d'envoi donné par les Malherbistes.

COMPO Caen - Beaucoup de changements effectués par Rui Almeida dans son 11 de départ par rapport au match contre Lens le weekend dernier. Armougom, Pi, Toufiqui et Joseph ne sont plus sur la pelouse. Oniangué, Zady Séry, MBengue et Deminguet sont titularisés.