DIRECT - Ligue 2 (J9) : Le SM Caen à Grenoble pour rester sur le podium

Défaits pour la première fois de la saison dans le derby face au Havre il y a quinze jours, les Malherbistes ont parfaitement réagi la semaine passée en s'imposant à domicile contre Amiens (3-1). Grâce à ce succès, le SMC est remonté sur la troisième marche du podium, à égalité de points avec Le Havre et à une longueur seulement de Sochaux, leader. A Grenoble, où il s'était imposé la saison dernière (2-0), Caen tâchera d'entamer une série de victoire, contre une équipe peu spectaculaire (5 buts pour, 8 buts contre) qui reste sur deux défaites d'affilée.

ABSENSES - Caen et Grenoble arrivent décimés à l'abord de leur confrontation. Nt'im, Abdi, Jeannot, Mbock, Court et Mohamed (blessés), et Daubin (protocole commotion) sont indisponibles côté normand. Au GF38, Vincent Hognon doit composer sans Nestor, Straalman, Gersbach, Sanyang, Bamba et Sbaï.

STAT - Caen est l'équipe de Ligue 2 qui tente le plus de tirs depuis le début de la saison.

COUP D'ENVOI - Le match débutera à 19h au stade des Alpes.

SIFFLET & DRAPEAUX - L'arbitre central du match est M. Faouzi Benchabane. Il sera assisté de Mohamed Benkemouche et Julien Garrigues.

