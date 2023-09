DIRECT - Ligue 2 (J9) : Le SM Caen reçoit Guingamp pour stopper l'hémorragie

La série négative va-t-elle prendre fin face à Guingamp ? Battu lors de ses trois derniers matchs, le SM Caen veut remettre la machine à gagner en route ce samedi lors de la 9e journée de championnat. Passé de la 1ère à la 7e place du classement de Ligue 2, les hommes de Jean-Marc Furlan vont tenter de battre des Bretons capables du meilleur comme du pire depuis l'entame de la saison.

ⓘ Publicité

LE DIRECT RADIO

loading

Dès 18h, France Bleu vous propose de suivre la Soirée Foot Malherbe. Durant quatre heures, Boris Letondeur, Olivier Duc et Patrice Garande vous font vivre le match entre le SM Caen et l'En Avant Guingamp. L'Avant-Match (18h-19h) vous permet de tout savoir sur la rencontre avant de la vivre en direct et en intégralité. Dans le Débrief (20h50-22h), soyez les premiers à découvrir les réactions des acteurs du matchs, et réagissez en appelant au 02.31.44.48.44. Ce numéro, vous pouvez aussi le composer dès l'entame de l'émission pour parier sur le score final du match, et peut-être gagner 2 places pour Caen - Auxerre, match des 110 ans du club caennais.

loading

Retrouvez toute l'actualité du Stade Malherbe Caen sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu Normandie, Facebook et X (Twitter) . Réagissez en live avec #AlloMalherbe et #SMCEAG .