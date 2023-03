DIRECT - Ligue 2 : l'AS Saint-Étienne se contente du nul face à Amiens (1-1)

Menés au score, les joueurs de Laurent Batlles ont égalisé grâce à une frappe détournée de Niels Nkounkou. La série d’invincibilité se poursuit - six matchs sans défaite - mais l’ASSE reste à seulement quatre longueurs de la zone de relégation.

Ambition et humilité. Voilà les deux principes que retient Anthony Briançon après le match nul entre l’AS Saint-Étienne et Amiens (1 à 1) ce 11 mars dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Ambition avant d’aller défier Le Havre, le leader, samedi prochain et humilité car les Verts restent toujours concernés par la lutte pour le maintien. Une victoire face aux Picards aurait donner une bonne bouffée d’air pur aux Stéphanois mais les Foréziens ont été bousculés par les visiteurs du jour. Après une première période rythmée durant laquelle Ibrahima Wadji ou Jean-Philippe Krasso auraient pu ouvrir le score mais où Gautier Larsonneur a aussi sauvé les siens, la seconde période a été marquée par l’ouverture du score amiénoise. Impossible pour le gardien de but des Verts de s’opposer à la reprise de volée imparable d’Iron Gomis (0-1, 57e). Et dire qu’Ibrahima Wadji, encore lui, aurait dû convertir en but un centre parfait de Niels Nkouknou (49e)… Il aura finalement fallu attendre 20 mn pour voir l’ASSE égaliser sur un raid solitaire de Niels Nkounkou, la frappe du piston gauche des Verts étant détournée par le malheureux Mamadou Fofana (1-1, 77e).

Ce partage des points acquis devant 23.072 spectateurs - nouveau record d’affluence de la saison au stade Geoffroy-Guichard - semble logique entre deux équipes qui auront eu le mérite de tenter de proposer du jeu durant une heure et demie.

