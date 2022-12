DIRECT - Ligue 2 : l’AS Saint-Étienne reçoit Caen, suivez la 17e journée

Plus que jamais en crise et dernière de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne reçoit Caen, ce vendredi (19h05). Dans un Chaudron en partie boycotté, une nouvelle contre-performance réduirait encore l'espoir d'un maintien. L'entraîneur, Laurent Batlles, est plus que jamais menacé.

ASSE - Caen, une rencontre à vivre dès 18h sur France Bleu Saint-Étienne Loire

Commentaires : Jérémy Marillier et Clément Lebas.

En studio avec nous ce soir, Jacky d'Evect et le Montbrisonnais Carlos Acosta, ancien joueur du Puy qui a évolué pendant un an au Cosmos de New York avec un certain Pelé !

