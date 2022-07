DIRECT - Ligue 2 : l'AS Saint-Etienne se déplace à Dijon, suivez la 1re journée

Pour la 1re journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne se déplace ce samedi à Dijon. Une nouvelle saison à vivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire et francebleu.fr.

L'heure de la reprise a sonné pour les footballeurs stéphanois ! Deux mois après le barrage perdu face à Auxerre, l'ASSE retrouve donc ce samedi la Ligue 2, 18 ans après l'avoir quitté. Une première journée qui s'apparente à un vrai test sur la pelouse de Dijon, l'un des sérieux prétendants à la montée.

Avec quatre recrues, Aouchiche et Bouanga

Pour ce premier rendez-vous, le nouvel entraineur Laurent Battles a choisi un groupe de 18 joueurs dans lequel figure quatre nouveaux visages : les défenseurs Jimmy Giraudon et Anthony Briançon ainsi que les milieux Mathieu Cafaro et Victor Lobry. Annoncés comme possibles partants cet été, Adil Aouchiche et Denis Bouanga sont bien présents.

A noter les absences sur blessure de Dylan Chambost, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Saïdou Sow ou encore Charles Abi.

Dijon - ASSE, 1re journée de Ligue 2, à vivre avec nous dès 14h30 ce samedi sur France Bleu Saint-Etienne Loire.