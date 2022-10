DIRECT - Ligue 2 : vivez Le Havre - FC Metz sur France Bleu Lorraine

Un match en baie de Seine pour revenir sur le devant de la scène ? Le FC Metz clôt la 12e journée de Ligue 2 avec ce déplacement, un lundi soir, au Havre. Un stade où il n'a plus gagné depuis la saison... 1994/95 (3-0, buts de Pouget, Vercruysse et Kastendeuch).

ⓘ Publicité

Les Grenats n'ont pas trop souffert des résultats du samedi puisque seul le Pau FC, vainqueur de Nîmes, lui est passé devant et l'écart avec la zone de relégation est restée à trois points.

À lire aussi Ligue 2 : au Havre, le FC Metz doit vraiment se faire violence face au but adverse

Metz est donc 12e avant cette rencontre, et une victoire lui permettrait de remonter à la 9e place de classement et de doubler son avance sur la zone de relégation. Mais ce ne sera pas chose facile au Havre, 3e, et toujours invaincu à domicile cette saison.

Le direct radio dès 20 heures

loading

Avant-match dès 20 heures 00, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Lavaud (au stade Océane) et Thomas Vichard (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 22 heures 45, au 03 87 52 13 13

loading

loading