DIRECT LIGUE 2 - Suivez le déplacement du FC Metz au Havre

Gagner pour ne plus avoir à trop regarder dans le rétroviseur. Le FC Metz (1er) se déplace ce soir sur la pelouse du Havre (10e) pour la 27e journée de Ligue 2. Les Grenats peuvent creuser leur écart en tête du classement après le match nul du deuxième Brest à Châteauroux (2-2) et de la défaite du troisième Lorient (3-1) face à Orléans.

Vivez la rencontre en direct sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, et retrouvez les moments sur francebleu.fr

⚽ Compos #HACFCM



Retour de Fontaine dans le onze havrais. Retour du 4-2-3-1. Youga et Gory d'entrée. pic.twitter.com/HP9OgcRfG3 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 4, 2019

Les échos d'avant match

Sans Sunzu et Delaine : Coup dur pour le FC Metz qui doit se déplacer en Normandie avec une défense amoindrie. En plus de la suspension de Sunzu, le staff déplore l'absence de Delaine qui s'est blessé lors du dernier entrainement et qui a dû déclarer forfait. Udol et Hein sont également toujours à l'infirmerie. Monteiro n'a pas été retenu. Le cap-verdien, qui ne s'est jamais vraiment imposé en Moselle serait en partance pour les Etats-Unis.

Formes : Si le FC Metz caracole en tête de la Ligue 2 depuis la deuxième journée, les Havrais, barragistes l'an passé, vivent une saison moins faste. Actuellement 10e, ils restent sur une série de cinq matchs sans victoires, dont deux défaites consécutives. Les espoirs de disputer les play-offs pourraient définitivement s'envoler en cas de nouvelle contre performance face aux Grenats ce soir.

Mauvais souvenir : Le 29 septembre, le FC Metz avait enregistré sa première défaite de la saison à domicile face au HAC. Les Havrais l'avaient emporté 1-0 grâce à un but de Fehrat. Et l’historique des confrontations entre les deux clubs n'est pas vraiment favorable aux Grenats puisqu'ils n'ont jamais réussi à battre le HAC chez lui en championnat de Ligue 2 (4 défaites-5 nuls).

Tous les voyants sont au vert. Prendre des points ce soir permettrait de mettre un peu de distance sur le second et le troisième. Aujourd'hui c'est un parcours sans embûche. Tachons que cela dure jusqu'à la fin. (Jocelyn Blanchard, ancien joueur du FC Metz et directeur général du RFC Seraing invité de Lundi c'est Graoully)

en savoir plus Jocelyn Blanchard, nouveau directeur sportif du FC Seraing en Belgique