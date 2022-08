DIRECT - Ligue 2 : Suivez le match Pau FC - FCSM

Ibrahim Sissoko toujours en quête de son premier but avec les Jaune et Bleu

Un match nul, deux défaites et une 17ème place au classement : le début de saison est loin d'être rêvé pour le FCSM. C'est même le pire début de saison des Jaune et Bleu en Ligue 2, depuis la relégation du club en 2014. La pression s'accentue sur les joueurs et sur l'entraîneur Olivier Guégan. Ce samedi 20 aout face à Pau, les coéquipiers de Gaétan Weissbeck n'ont pas le choix. Victoire (quasiment) obligatoire, sous peine de voir l'horizon s'assombrir.

Pau FC - FCSM, cette rencontre est à suivre en direct et intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard, avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match.