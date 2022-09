DIRECT - Ligue 2 : vivez FC Metz - En Avant Guingamp sur France Bleu Lorraine

Dès 20 heure, vivez FC Metz - En Avant Guingamp sur France Bleu Lorraine, seule radio à vous faire vivre tous les matchs du FC Metz en intégralité, et réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures.

Le FC Metz retrouve Saint-Symphorien avec l'ambition de reprendre sa marche en avant puisqu'il n'a pas su gagner les deux derniers matchs qu'il a disputé chez lui face à Dijon et face à Annecy.

L'absence de Georges Mikautadze, suspendu pour une accumulation d'avertissement, est un lourd contretemps pour les Grenats mais une victoire sur Guingamp, 9e, leur permettrait de remonter à la 4e place, et de recoller à la tête du classement.

Le direct radio

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 21 heures avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit (au stade) et Thomas Lavaud (en studio). Réagissez en direct dans l'après-match, dès 23 heures, au 03 87 52 13 13.

L'avant match

Le groupe

Retour dans les buts d'Alexandre Oukidja, qui a fini de purger ses trois matchs de suspension, et première apparition pour l'attaquant Anthony Musaba. Blessé, Marc-Aurèle Caillard est absent, et George Mikautadze est suspendu. Fabien Centonze et Amine Bassi n'ont pas été retenus.

