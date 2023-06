DIRECT – Ligue 2 : vivez la grande soirée pour le maintien du Pau FC face à Caen

C'est la soirée la plus importante de l'année, pour le Pau FC. Les Béarnais reçoivent Caen (20h45), pour la 38e et dernière journée de Ligue 2, en courant toujours après leur maintien. Pour ne pas être dépendants des autres, les Jaune et Bleu (15e) doivent s'imposer face à des Normands (5e), qui viennent sans grand enjeu. Pour suivre ça sans rien manquer, France Bleu Béarn Bigorre met les petits plats dans les grands ! 100% Clubs XXL, depuis le Nouste Camp, entre 18 heures et 20 heures, puis l'avant-match jusqu'à 20h45, le match en intégralité, et toutes les réactions, à notre micro, jusqu'à 23 heures.

Pau FC / Caen, coup d'envoi à 20h45 ce vendredi soir, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

