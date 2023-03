DIRECT - Ligue 2 : rattrapé par Le Havre, le FC Metz manque une belle occasion

S'il l'emportait contre Le Havre, le FC Metz pouvait se hisser à la 2e place du classement de la Ligue 2. Malheureusement, il a du partager les points (1-1) après avoir ouvert le score. La faute à une absence coupable dans les toutes premières secondes de la deuxième mi-temps, qui a permis aux Normands de revenir dans le match.

Dans ce choc qui l'oppose au leader du championnat Le Havre, en fermeture de la 27e journée de Ligue 2, le FC Metz a pris les devants dès la 20e minute à l'issue d'un superbe mouvement collectif, conclut par une passe décisive d'Ablie Jalow pour Youssef Maziz, auteur de son cinquième but de la saison. Un but mérité après une première demi-heure séduisante.

Et puis, le trou normand. Les Messins ont d'abord géré leur avance sans trop de difficulté puisque le leader havrais a surtout brillé par son impuissance offensive, puis ils l'ont payé dans les toutes premières secondes de la deuxième période période quand Richardson a égalisé pour les Normands (1-1, 46e), mettant ainsi fin à plus de 500 minutes sans but encaissé par les Messins.

Le réveil, orchestré par Mikautadze, n'a malheureusement pas permis aux Grenats de reprendre l'avantage. Accroché à St-Symphorien, le FC Metz reste 4e à deux points du deuxième. Une occasion de manquée pour le FC Metz.

loading