DIRECT - Ligue 2 : vivez le déplacement du FC Metz à Bordeaux sur France Bleu Lorraine

Tout va très vite dans le football ! Fin février 2021, grâce à une passe décisive de Thierry Ambrose (!) pour Vagner Dias (!), le FC Metz remportait sa première victoire à Bordeaux en 41 ans (!) et pointait à la 5e place (!) du classement de la Ligue 1.

Un an et demi plus tard, c'est comme équipe de ventre mou de Ligue 2 qu'il se rend chez le leader de Gironde. Laborieux depuis la fin du mercato, à peine rassuré par sa victoire lors de la dernière journée , classé seulement 9e à six points de la deuxième place, le FC Metz est à un premier tournant de sa saison. S'il négocie bien les trois rencontres à venir, à Bordeaux, contre Sochaux (3e) et enfin Le Havre (4e), il grignotera de fait une partie de son retard et ses espoirs de montée seront toujours vivants. Dans le cas contraire...

Le direct radio dès 14 h 30

coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade Matmut-Atlantique) et Thomas Lavaud (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13

