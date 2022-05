DIRECT – Ligue 2 : vivez le dernier match de la saison du Pau FC à Nancy

La lumière revient déjà, et le film est terminé... Le film de la saison 2021/2022 du Pau FC s'achève en Lorraine, à Nancy ce samedi soir à 19 heures. Il n'aura pas été un film au suspense aussi glaçant que la saison dernière, mais a quand même connu son lot de rebondissements. Reste à offrir aux supporters une "happy ending", à savoir un dernier succès, pour terminer le plus haut possible cette saison et matérialiser la progression des Jaune et Bleu pour leur deuxième saison en Ligue 2. De son côté, Nancy a déjà "divulgaché" depuis bien longtemps l'issue de sa saison : 20e et dernier, condamné à évoluer en National la saison prochaine. Didier Tholot a promis de ne pas galvauder ce dernier rendez-vous, d'aligner une équipe compétitive avant de partie en vacances la tête haute. Pour le coach, il y aura ensuite un dernier rendez-vous à honorer, ce dimanche soir aux trophées du foot français où il est nommé dans la catégorie des meilleurs entraineurs de Ligue 2.

Nancy / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi soir, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !