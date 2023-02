DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du FC Metz à Amiens sur France Bleu Lorraine

Un match plus important qu'il n'y parait ?

ⓘ Publicité

Freiné par deux matchs nuls décevants contre Valenciennes et Rodez, sommé de réagir aux victoires de Sochaux et Bordeaux ce samedi, le FC Metz doit l'emporter à Amiens en fermeture de la 22e journée de Ligue 2. Enjeu : revenir à trois points de la deuxième place, et rassurer un peu.

À lire aussi Ligue 2 : avant de se rendre à Amiens, le FC Metz sur une ligne de crête

Le direct radio dès 20 h 00

loading

Avant-match dès 20 heures, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Jeangeorge (au stade de la Licorne) et Thomas Jeangeorge (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match appelant au 03 82 57 13 13

loading

loading